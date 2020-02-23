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Son dakika haberi: 'ın ile ilgili videosu gündem oldu! Atakan Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi

Birkaç gündür gündemden düşmeyen Türkiye’nin konuştuğu çocuk ’ın" benim en büyük hayranım" dediği videosu ortaya çıktı. Atakan Kayalar hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videolar ortaya çıktı. 10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor. Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi. İşte Atakan Kayalar’ın o videosu ve Enes Batur’un verdiği cevap…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Atakan Kayalar'ın Enes Batur ile ilgili videosu gündem oldu! Atakan Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi

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Son günlerde en çok konuşulan isim olan 'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videosunda fenomen için "O benim hayranımdır" dediği ortaya çıktı. Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi.

"ENES BATUR EN BÜYÜK HAYRANIM"

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videolar ortaya çıktı. 10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor. Magazin Tube sayfasının haberine göre: Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı. Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor.

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Son dakika haberi: Atakan Kayalar'ın Enes Batur ile ilgili videosu gündem oldu! Atakan Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi
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