Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce yüklediği videoda "Enes Batur benim en büyük hayranımdır" dediği ortaya çıktı! | Video

Sosyal medyanın konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği yeni bir video ortaya çıktı. "Küçük filozof" Atakan Kayalar'ı Türkiye 5 ayda 250 kitap okumasıyla ve tanımıştı. YouTube kanalına yüklediği videosunda fenomen Enes Batur için "O benim hayranımdır" dediği ortaya çıktı. Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı. Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor. Atakan Kayalar'ın kendisi hakkında söylediklerini duyan fenomen Enes Batur ise "Her şeyden önce annene saygılı olmayı öğrenmelisin" dedi. Kayalar'ın bir röportaj sırasında yanındaki annesine "Seni şöyle alalım" diyerek tepki gösterdi anlar sosyal medyanın gündemine oturmuş ve çok sayıda eleştiri almıştı.