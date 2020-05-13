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Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları ve ’le böyle görüntülendi!

20 yaş altının corona virüs nedeniyle hâlâ sokağa çıkması yasak. Çağla Şıkel, dün çocukları ve ile dışarıdaydı. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Çağla Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi. İşte Çağla Şıkel’in o panik anları…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 13.5.2020 09:20 Son Güncelleme: 30.7.2020 14:47 ABONE OL
Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta bulunan bir çiçek mağazasında görüntülendi. Çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Şıkel'in yanında oğulları ve de vardı.

KÜÇÜK OĞLUYLA ÇİÇEK SATIN ALDI

Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğluyla çiçek satın aldı.

Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!

Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.

Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!

Yasakla ilgili soruya ise "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" diye yanıt verdi.

Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!

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Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!
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