Çağla Şıkel sokağa çıkma yasağını deldi! Çocukları Uzay ve Kuzey’le böyle görüntülendi!

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta bulunan bir çiçek mağazasında görüntülendi. Çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Şıkel'in yanında oğulları Uzay ve Kuzey de vardı.
KÜÇÜK OĞLUYLA ÇİÇEK SATIN ALDI
Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğluyla çiçek satın aldı.
Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.
Yasakla ilgili soruya ise "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" diye yanıt verdi.