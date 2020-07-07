SON DAKİKA - Survivor Sercan'dan flaş hamle! Survivor Yasin'i eleme potasına koydu, sosyal medyada büyük tepki çekti!

Survivor'da haftaya Sercan Yıldırım damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip son eleme adayını belirledi...

Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında üçüncü eleme adayı belli oldu. Son oyunu kazanıp üçüncü eleme adayını belirleyen Sercan Yıldırım, Yasin'in ismini verdi.

Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak yakın arkadaşı Yasin Obuz'u gösterdi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu.

Sercan, Yasin'i aday olarak göstermesi hakkında şöyle konuştu;

Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.

'9-10 DEFA POTAYA GİRDİM'

Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER'

Yasin, ''İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'

Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.

'BENCE KORKTU, KORKMASAYDI...'

Yeni fragmanda ise Barış, Sercan'ın Yasin kararı hakkında, "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı." ifadelerini kullandı.