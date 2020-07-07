SON DAKİKA - Survivor Sercan'dan flaş hamle! Survivor Yasin'i eleme potasına koydu, sosyal medyada büyük tepki çekti!

Survivor Sercan'ın Yasin'i aday göstermesi ile birlikte dengeler değişirken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. "Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım..." deyip Survivor Yasin'i potaya çıkarmasının ardından ikili birbirleri hakkında ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan yeni bölüm fragmanında Survivor Barış'ın çarpıcı açıklamalarının ardından neler olacağı merak konusu olurken sosyal medya kullanıcıları ise sert eleştirilerde bulundular. İşte Survivor'dan son dakika gelişmeleri...
Survivor Sercan'ın Yasin'i aday göstermesi sısyal medyada geniş yankı uyandırırken yeni bölümde Survivor Barış'ın konu ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından son dakika gelişmeleri merak ediliyor. "Yakın arkadaşım olarak görüyorum" dediği Survivor Yasin'i eleme adayı olarak gösteren Sercan'ın samimiyeti sorgulanırken yeni bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor.
İşte son dakika gelişmeleri...
Survivor'da haftaya Sercan Yıldırım damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip son eleme adayını belirledi...
Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında üçüncü eleme adayı belli oldu. Son oyunu kazanıp üçüncü eleme adayını belirleyen Sercan Yıldırım, Yasin'in ismini verdi.
Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak yakın arkadaşı Yasin Obuz'u gösterdi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu.
Sercan, Yasin'i aday olarak göstermesi hakkında şöyle konuştu;
Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.
'9-10 DEFA POTAYA GİRDİM'
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.
'İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER'
Yasin, ''İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var.'' diyerek sözlerini sürdürdü.
'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'
Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.
'BENCE KORKTU, KORKMASAYDI...'
Yeni fragmanda ise Barış, Sercan'ın Yasin kararı hakkında, "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada da Sercan'ın Yasin'i aday göstermesi geniş yankı uyandırdı.
Sercan Yıldırım'ın aday olarak 'yakın arkadaşım olarak görüyorum' dediği Yasin'i aday göstermesi böyle karşılandı;
"Sercan Yasin'i aday göstermekle en doğru şeyi yaptı. Enayi mi Barış ve Cemal'i söylesin. Kendi potasında SMS birincilerini mi koyacaktı????"
"Sercan korktu ama bence Yasin Sercanı geçmişti büyük oylamada"
"Sercan Barış'ı ya da Cemal Canı söylemiş olsaydı kesin elenecekti. Ama şimdi bu yüzden Yasin elenebilir"
"Ya Sercan ya yasin gider yüzde 50 ihtimal her ikisi için"
"Sercan ilk defa doğru bir şey yaptın tebrik ediyorum Yasin i söyledin.."
"Berkan ve Sercan eğer Yasin'i eleyemiyorsanız zaten şampiyon olamazsınız bakalım neler olacak"
KAYNAK: HÜRRİYET