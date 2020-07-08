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kendisinden 42 yaş küçük ile yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki ile kamera karşısına geçen gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile yaşadığı ileri sürülen İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı. Gülçin Karakaya ile olmadığını söyleyen İbrahim Tatlıses, "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:21 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:25 ABONE OL
İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü , kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki ile yaşamaya başladığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan konuya son noktayı koyan Tatlıses, tüm merak edilen sorulara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

"GÜLÇİN YARDIMCIMDIR, SAĞ KOLUMDUR"

İlk videosunda adının birlikte anıldığı, kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı 'nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" dedi.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

, ile yaşadığı yönündeki haberler için "Allah akıl fikir versin" diyen eski eşi Perihan Savaş'ın bu sözleri için de "Talihsiz bir .

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!
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İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!
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