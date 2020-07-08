İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan konuya son noktayı koyan Tatlıses, tüm merak edilen sorulara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı.