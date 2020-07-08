Video Yaşam İbrahim Tatlıses'ten 42 yaş küçük Gülçin Karakaya aşkı iddiaları hakkında flaş açıklaması | Video

İbrahim Tatlıses'ten 42 yaş küçük Gülçin Karakaya aşkı iddiaları hakkında flaş açıklaması | Video

İbrahim Tatlıses'ten 42 yaş küçük Gülçin Karakaya aşkı iddiaları hakkında flaş açıklaması | Video
08.07.2020 | 12:01

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Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ilgili olarak "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.

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