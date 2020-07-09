Haberler Günaydın Haberleri Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!

filtresi yaparak şarkı söyledi yıkıldı!

paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken ’ın son paylaştığı video ise sosyal medyada gündem oldu. Karantina döneminde sosyal medya hesaplarını sık sık kullanmaya başlayan Serdar Ortaç, filtresi kullanarak şarkı söylediği anları paylaştı. Ortaç’ın son yayınladığı video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Serdar Ortaç’ın ilginç video paylaşımı…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:17 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:24 ABONE OL
Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı , bu süreçte hesaplarını aktif olarak kullanmaya başladı. Peş peşe yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak kullanarak video çekti.

Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran , bu kez de filtresi kullanarak herkesi şaşkına çevirdi. Filtreyle göz rengini değiştiren Ortaç, şarkı söyleyerek bir de video çekti.

Serdar Ortaç'ın en komik halleri! Makyaj filtresi kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı! | Video

Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!

Ünlü isim bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA