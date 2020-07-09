Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı!

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran Serdar Ortaç, bu kez de makyaj filtresi kullanarak herkesi şaşkına çevirdi. Filtreyle göz rengini değiştiren Ortaç, şarkı söyleyerek bir de video çekti.

Serdar Ortaç'ın en komik halleri! Makyaj filtresi kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı! | Video