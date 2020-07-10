Cem Aydın oyuncu Nehir Erdoğan’la baş başa görüntülendi

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013'te evlenen ve 2019'un sonunda boşanan Cem Aydın, önceki akşam sürpriz bir isimle beraberdi. Ünlü iş adamı, oyuncu Nehir Erdoğan ile Arnavutköy'de bir mekanda baş başa görüntülendi.İkili, fotoğraflarının çekildiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Haftanın birkaç günü aynı mekanda bir araya geldikleri öğrenilen ikili, flaşların patlaması ile masaların üzerinden atlayarak birbirlerinden uzaklaştı. Aydın, bir süre mekanın içinde bekledi, Erdoğan ise hemen başka masada bulunan bir arkadaşının yanına gitti. Bir süre daha mekanda kalan ikili, aralarına kalabalık arkadaş grubunu alarak oradan ayrıldı. Derin Mermerci ile altı yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran Cem Aydın, eşinin kendisini Murat Aslan ile aldattığı haberlerinden sonra ayrılık kararı almıştı. Bu haberi başta kabul etmeyen Mermerci, Aslan ile İstanbul ve Bodrum'da görüntülenmiş ve aşk belgelenmişti.İkili, muhabirlerin yanına giderek açıklamada bulundu. Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" dedi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan ise "Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Yalan dolan şeylere gerek yok, çok güzel dostuz biz" dedi.