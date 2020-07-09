HaberlerGaleriAslı Enver bikinili tatil fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu! Aslı Enver'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!
Aslı Enver bikinili tatil fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu! Aslı Enver'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!
Güzel oyuncu Aslı Enver şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Adının Kerem Tunçeri ile anılmasının ardından sessizliğe bürünen Aslı Enver bikinili pozlarıyla geri döndü. Başrolünde oynadığı Babil dizisinin yeni sezon çekimleri öncesi tatile çıkan Aslı Enver, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı. 36 yaşındaki Aslı Enver doğal güzelliği ile beğeni topladı. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Aslı Enver'in bikinili pozları...
Giriş Tarihi: 09.07.2020
09:24
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
09:45
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