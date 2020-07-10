Nur Fettahoğlu'nun ağır çekim videosu sosyal medyayı salladı! Nur Fettahoğlu kendini rüzgara bıraktı...

Babil dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu eşi ve kızı ile şu sıralar tatilde. Sık sık tatil pozlarını patlaşan Nur Fettahoğlu son paylaşımı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Nur Fettahoğlu ağır çekim videosu ile güzelliğini gözer önüne serdi. Bikinisinin üzerine giydiği bir plaj kıyafeti ile video çeken Nur Fettahoğlu paylaşımına "Özgür ruhlar" notunu düştü.
İşte Nur Fettahoğlu'nun beğeni yağan paylaşımı...
Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video
Fettahoğlu'na yüzlerce mesaj geldi ve çoğu da oyuncunun ne kadar güzel ve çekici olduğu yönündeydi… Güzel oyuncu benzer bir paylaşımı daha önce siyah mayosuyla yapmıştı.