Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde duygularını paylaşarak birlik beraberlik mesajları verdi...Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi minnetle anıyoruz.Biz kaçanlardan, saklananlardan değil; vatan diye koşulsuzca ilk anda sokağa çıkanlardandık.Verdiğimiz, vereceğimiz her kanın damlası helal olsun bu cennet vatana. Unutma, unutturma, unutanların kanı kurusun.Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Vatanımız için can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum.15 Temmuz, hepsi nice yiğitler...Şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.Tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Nu mutlu Türk'üm diyene.Sana o kadar şey borçluyuz ki, sabaha kadar yazsam bitmez... Kariyerini, aileni, her şeyden önemlisi hayatını hiçe saydın ülken ve milletin için. Bizler için kendini feda ettin. Hakkımız sana helaldir. Seni asla unutmayacağız. Ve ismini her zaman yaşatacağız.Kabrin nur ile dolsun yiğit, biz 1 ölür, 1000 doğarız.15 Temmuz'da tüm dünya gördü ki, bu millet zor günde bir olmayı, tek bayrak altında toplanmayı kutsal bir görev sayar, ülkesini sonuna kadar korur.ALİŞAN: Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hainlere ve darbecilere bu millet hiçbir zaman geçit vermeyecek Allah'ın izniyle.UĞUR IŞILAK: Tek derdimiz var, vatanın bölünmez bütünlüğü. Ülkemizde gözü olana haddini bildirdik. Bu zafer yüzyıllarca unutulmamalı.AFRİKALI ALİ: Şeref yoksunu, aşağılık vatan hainlerine canımız pahasına göğüs gerdiğimiz kutlu gecenin yıldönümünde şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum.