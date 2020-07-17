Haberler Günaydın Haberleri Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

ikincisi videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

'ye damga vuran isimlerden olan gündemden düşmüyor. 2020'yi ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı hesabı üzerinden sevenlerine seslendi. Bir video yayınlayan Barış Murta Yağcı teşekkür ve özür mesajı yayınladı. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de yorumda bulundu. İşte 'nın yarışma sonrası ilk paylaşımı...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:16 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:27 ABONE OL
Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

'ye damga vuran isimlerden olan gündemden düşmüyor. 2020'yi ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı hesabı üzerinden sevenlerine seslendi.

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

Bir video yayınlayan Barış Murta Yağcı teşekkür ve özür mesajı yayınladı. İşte ikincisi 'nın yarışma sonrası ilk paylaşımı...

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

çektiği videoda "Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bana çok fazla 'Senden özür dileriz. Şampiyon yapamadık' mesajları geliyor. Asıl ben sizden şampiyon olamadığım için özür dilerim. Bundan sonra çok farklı projelerle karşınızda olacağım" dedi.

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

'da 2 milyon takipçisi olan Barış'ın videosu kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

CEMAL CAN'DAN BARIŞ'IN PAYLAŞIMINA YORUM

'nın paylaşımına şampiyonu Cemal Can Canseven de, "İyi ki tanıdım seni uzun adam" notunu yazdı.

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...

"CEMAL CAN'I TÜM KALBİMLE TEBRİK EDİYORUM"

Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı, videosunu ise şu notla paylaştı:

"Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu. Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım. Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Benim yanımda olan, bana destek veren ve en önemlisi de bana sonuna kadar güvenen siz güzel insanlar lütfen hakkınızı helal edin! Sizi harbiden çok seviyorum ya…"

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı Instagram videosu ile özür diledi! Barış Murat Yağcı'nın paylaşımında Cemalcan ayrıntısı dikkat çekti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA