Survivor'da ikinci olan Barış Murat Yağcı'dan açıklama "Birinci olamadığım için..." | Video
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Survivor 2020 sezonu tamamlandı. Finalde Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı karşı karşıya geldi. Yapılan oylama sonucunda Türk halkı Cemal Can'ı seçerek Survivor 2020'nin şampiyonunu belirlemiş oldu. Survivor 2020 ikincisi olan Barış Murat Yağcı, resmi Instagram hesabı üzerinden sevenlerine çektiği bir video üzerinden teşekkür etti. Survivor Barış, "Sizden özür dilerim şampiyon olamadım maalesef. Ama bundan sonra çok iyi projelerle karşınızda olacağım" dedi. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can da yorum yaptı.