Haberler Günaydın Haberleri Della Miles 'Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey'

'Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey'

İki yıl önce olan 'li dünyaca ünlü vokalist , 'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. , Ayasofya 'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir mücadeleden sonra, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirterek, "İbadete açılmasını ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü Müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 18:08 Son Güncelleme: 25.7.2020 18:09 ABONE OL
Della Miles 'Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey'

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı. Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI HARİKA BİR ŞEY'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan, geçen Eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Milas, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir mücadeleden sonra, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirterek, "İbadete açılmasını ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü Müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.

Son dakika haberi: Ayasofya-i Kebir Camiinde o alana neden halı serilmedi? Sırrı açıklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Della Miles 'Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA