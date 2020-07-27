ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya Camii açıklaması: "86 yıldır orada duran cami..." | Video
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Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Aysofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.