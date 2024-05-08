Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı | Video
Batman’da kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrilerek alev topuna döndü. Kazada, iki kişi yaralandı.
Bir süre sürüklenen otomobil şarampole devrilerek alev almaya başladı. Kazada yaralanan iki kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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