6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video

08.05.2024 | 13:27

Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim bölgeleri ve enerji tesislerine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'ya ait 39 füze ile 20 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya, Ukrayna'ya son dönemdeki en geniş kapsamlı hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 55 füzeden 39'unun, 21 İHA'dan ise 20'sinin düşürüldüğünü açıkladı. Enerji Bakanı German Galuşenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Poltava, Kirovohrad, Zaporijya, Lviv, Ivano-Frankovsk ve Vinnitsya bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 2 kişinin, Kirovohrad bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığını söyledi. Klymenko, yaklaşık 350 personelin yangın çıkan ve hasar gören enerji tesisleri, toplu taşıma araçları, otomobiller, 30 ev ile bir itfaiye istasyonuna müdahale ettiğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskiy Rusya'nın bölgedeki bir doğal gaz depolama tesisine saldırı düzenlediğini söyledi.

"DÜNYA YENİ NAZİZM'E FIRSAT VERMEMELİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü'nde Nazi yanlısı Putin, Ukrayna'ya büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. 50'den fazla füze ve 20'den fazla 'Shahed' insansız hava aracı Lviv, Vinnitsya, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporijya ve Ivano-Frankivsk bölgelerindeki altyapıyı hedef aldı. Gerekli tüm servisler Rus terörünün verdiği zararları gidermek için çalışıyor. Kimin ne olduğunu tüm dünyanın anlaması gerekiyor. Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli" dedi.

Moskova'dan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video 03:34
Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video 08.05.2024 | 13:52
Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video 00:42
Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video 08.05.2024 | 13:52
Samsun’da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video 03:08
Samsun'da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video 08.05.2024 | 13:39
Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video 00:40
Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video 08.05.2024 | 13:52
Rusya’dan Ukrayna’ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video 00:25
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video 08.05.2024 | 13:27
Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video 03:44
Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video 08.05.2024 | 12:21
Öğrenci servisi-dolmuşçu kavgasına karışanları suçlamıştı, 2 yıl önce de öfkesiyle kameralara yansımış | Video 06:16
Öğrenci servisi-dolmuşçu kavgasına karışanları suçlamıştı, 2 yıl önce de öfkesiyle kameralara yansımış | Video 08.05.2024 | 12:22
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video 01:11
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 12:22
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi | Video 05:43
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi | Video 08.05.2024 | 12:22
14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video 02:50
14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video 08.05.2024 | 12:21
Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı | Video 00:34
Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı | Video 08.05.2024 | 12:10
Esenler’de sanal bahis şebekesine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:21
Esenler’de sanal bahis şebekesine operasyon: 5 gözaltı | Video 08.05.2024 | 11:04
Tekirdağ’da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu | Video 00:45
Tekirdağ’da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu | Video 08.05.2024 | 10:59
Durdurulan şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı | Video 01:25
Durdurulan şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı | Video 08.05.2024 | 10:47
Boğazına çanta kancası kaçan çocuğu öğretmenin ’Heimlich’ manevrası böyle kurtardı | Video 03:07
Boğazına çanta kancası kaçan çocuğu öğretmenin 'Heimlich' manevrası böyle kurtardı | Video 08.05.2024 | 10:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 06:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 09:50
Yalova’da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi | Video 00:30
Yalova’da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi | Video 08.05.2024 | 09:50
İstanbul Havalimanı’nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı | Video 11:18
İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı | Video 08.05.2024 | 10:15
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 06:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 09:45
Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video 00:35
Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video 08.05.2024 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA