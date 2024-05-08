İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi | Video
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pistte bekletilen uçak dron ile görüntülendi.
Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği pist geçici süre kapatılırken, uçağın bulunduğu alan dron ile görüntülendi.
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