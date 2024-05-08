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Video Yaşam Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video
Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video

Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video

08.05.2024 | 13:52

Bolu’da Atatürk Orman Parkı’nda bulunan gece kullanıma kapalı olan boks makinesini çalıştırmaya çalışan kimliği belirlenemeyen 4 genç, cihazı yumruklayıp tekme atarak hasar verdi. Gençlerin sorumsuz davranışları anbean kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saat 22.30 sıralarında Atürk Orman Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan bir büfede gündüzleri çalışan gece saatlerinde kullanıma kapatılan boks makinesinin yanına gelen 4 genç cihazı çalıştırmak istedi. Önce para atan gençler, cihazın kilitli olduğunu anladı ve boks makinesinin topunun aşağı inmediğini fark etti. Dakikalarca cihazla uğraşan gençler, daha sonra cihazı yumruklayıp tekmeler attı. Çalıştıramadıkları boks makinesine hasar veren gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 4 gencin boks makinesini çalıştırmak için uğraştığı ve cihazı yumruklayıp tekme attıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Boks makinesinin topunun kesildiği ve kablolarının koparıldığı öğrenildi.
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