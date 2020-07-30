Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap

Çocukları Uzay ve Kuzey ile tatile çıkan ünlü güzel Çağla Şikel'in ayağıyla sinekliği açtığı o anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Düzgün fiziği ve uzun boyuyla her daim gözleri üzerinde tutan Çağla Şikel'e bu videolar ardından binlerce yorum ve milyonun üzerinde beğeni geldi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Uzun boy avantajı' yazarken Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü.

Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video

Şikel ise paylaşımıyla 'Alişan guducum saygılar' diyerek tek hamlede ayağıyla bagajı kapattı ve meydan okumaya anında geri dönüş yaptı.

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