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’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! ’ın meydan okumasına videolu cevap

Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerinden olan çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan , hesabı üzerinden paylaştığı videolarla kısa sürede gündem oldu. Şikel’in masayı topladıktan sonra ayağıyla sinekliği açtığı ve ’a meydan okuyarak aracının bagaj kapısını kapattığı video altına binlerce yorum geldi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.7.2020 14:38 Son Güncelleme: 30.7.2020 14:41 ABONE OL
Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap

Çocukları Uzay ve Kuzey ile tatile çıkan ünlü güzel Çağla Şikel'in ayağıyla sinekliği açtığı o anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Düzgün fiziği ve uzun boyuyla her daim gözleri üzerinde tutan Çağla Şikel'e bu videolar ardından binlerce yorum ve milyonun üzerinde beğeni geldi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Uzun boy avantajı' yazarken Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü.

Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video

Şikel ise paylaşımıyla 'Alişan guducum saygılar' diyerek tek hamlede ayağıyla bagajı kapattı ve meydan okumaya anında geri dönüş yaptı.

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Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap
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