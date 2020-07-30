Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:19
01:11
00:37
00:37
01:19
Son dakika: Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi | Video 30.07.2020 | 12:17
00:50
08:10
Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor | Video 30.07.2020 | 11:18
01:13
04:50
05:30
01:40
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama | Video 30.07.2020 | 10:42
01:15
00:55
03:21
01:01
06:34
03:07
01:27
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de tarla yangını | Video 29.07.2020 | 18:11
03:08
01:27
Kurban Bayramı trafiği başaldı! Havadan ilk görüntüler... | Video 29.07.2020 | 16:09
Son dakika... Ünlü manken Çağla Şikel'in uzun bacakları ile ellerini kullanmadan bir taksinin bagaj kapağını kapattığı görüntülerin ardından Ünlü Şarkıcı Alişan'ın çektiği bacak kaldırma videosu sosyal medyada olay oldu! İşte Ünlü şarkıcı Alişan ile Ünlü Manken Çağla Şikel'in sosyal medyayı sallayan bacak kaldırma kapışması videoları...