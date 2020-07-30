Video Yaşam Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video

Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video

Son Dakika Haberi: Çağla Şikel ve Alişan'ın bacak kaldırma kapışması sosyal medyada olay oldu | Video
30.07.2020 | 13:57

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Son dakika... Ünlü manken Çağla Şikel'in uzun bacakları ile ellerini kullanmadan bir taksinin bagaj kapağını kapattığı görüntülerin ardından Ünlü Şarkıcı Alişan'ın çektiği bacak kaldırma videosu sosyal medyada olay oldu! İşte Ünlü şarkıcı Alişan ile Ünlü Manken Çağla Şikel'in sosyal medyayı sallayan bacak kaldırma kapışması videoları...

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