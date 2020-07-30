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Ünlü şarkıcıdan haberi: , 'dan yardım istedi! "Eski eşim için Müge Anlı'ya başvuracağım!"

Ünlü şarkıcı bir dönemin de televizyon programı sunucusu magazin gündemine oturacak açıklamalarında bulundu. Eski eşiyle ayrıldıktan sonra dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, bu durum için 'ya başvuracağını dile getirdi. Eski eşi tarafından 20 milyon TL dolandırıldığını iddia eden şarkıcı, eski eşinin daha önce iki kadına da benzer olaylar yaşattığını ifade etti. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:30 Son Güncelleme: 30.7.2020 12:40 ABONE OL
Ünlü şarkıcıdan son dakika haberi: Songül Karlı, Müge Anlı'dan yardım istedi! Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım!

Geçtiğimiz dönemlerde bir televizyon programına katılıp eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden şaşırtan iddialarda bulundu. Severek evlenen ve 5 sene evli kalan çift boşanmış olup, boşanmaları da olaylı şekilde sonuçlandı. "Ben 15 yaşından beri tesbih çekiyorum. Adamın tesbih çekmeme tahammülü yoktu." diyen Songül Karlı'dan açıklamaları...

SONGÜL KARLI, MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek 'ya başvuracağını açıkladı.

İşte Songül Karlı'nın son dakika açıklamaları...

Ünlü şarkıcıdan son dakika haberi: Songül Karlı, Müge Anlı'dan yardım istedi! Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım!

Eski eşiyle ayrıldıktan sonra dolandırıldığını söyleyen şoke eden açıklamalar yaptı. tarafından dolandırıldığını söyleyen Karlı, 'ya başvuracağını söyledi.

"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının

"Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi.

Ünlü şarkıcıdan son dakika haberi: Songül Karlı, Müge Anlı'dan yardım istedi! Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım!

Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

açıklamasında şunları söylemişti: "Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın… Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur… 15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.

Ben 15 yaşından beri tesbih çekiyorum. Adamın tesbih çekmeme tahammülü yoktu. asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok.Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı…

Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi. Beni kandırdığı isim kullanarak aldığı paralar var… Bakan dedi, MİT dedi, o dedi, bu dedi… Ben bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse…"

KAYNAK: MYNET

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Ünlü şarkıcıdan son dakika haberi: Songül Karlı, Müge Anlı'dan yardım istedi! "Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım!"
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