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model ifade verdi ve… olayı ile ilgili yeni gelişme!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir işletmede edildiğini öne süren model ve erkek arkadaşı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul'da ifade verdi. Daria Kyryliuk savcılık ifadesinde, 31 Temmuz'da iki ayrı turist grubu olarak, erkek arkadaşı Baran Güneş, Güneş'in şoförü ve 3 arkadaşıyla 16.30'da Çeşme'de bulunan işletmeye gittiklerini söyledi. Diğer turist grubunun akşam saatlerinde yanlarına geldiğini anlatan Daria Kyryliuk, plajda masa kurup yemek yedikten sonra hesabı ödeyip kalktıklarını ifade etti. Kyryliuk, otoparkta araç beklerken güvenlik görevlileri ile gruptaki bir kişinin tartıştığını anlatarak, güvenlik görevlisinin bu kişiye yumruk attığını savundu. İşte darp olayı ile ilgili yeni gelişmelerin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:56 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:03 ABONE OL
Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Avukatıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, "müşteki-şüpheli" sıfatıyla tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Kyryliuk savcılık ifadesinde, 31 Temmuz'da iki ayrı turist grubu olarak, erkek arkadaşı Baran Güneş, Güneş'in şoförü ve 3 arkadaşıyla 16.30'da Çeşme'de bulunan işletmeye gittiklerini söyledi.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Diğer turist grubunun akşam saatlerinde yanlarına geldiğini anlatan Kyryliuk, plajda masa kurup yemek yedikten sonra hesabı ödeyip kalktıklarını ifade etti.Kyryliuk, otoparkta araç beklerken güvenlik görevlileri ile gruptaki bir kişinin tartıştığını anlatarak, güvenlik görevlisinin bu kişiye yumruk attığını savundu.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Erkek arkadaşı Güneş'in kavgayı ayırmaya çalıştığını belirten Kyryliuk, "Bir anda 10 kişiye yakın güvenlik görevlisi oraya geldi. Ben arabamızın bulunduğu yere yürüyordum.Baran'ın o kalabalığın içinde kaldığını görünce hemen geri döndüm ve İngilizce 'Baran'a vurmayın, Baran'ı dövmeyin, zarar vermeyin.' dedim.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Yanlarına gittiğimde 50-60 yaşlarında saçları kısmen dökülmüş, esmer bir adam bir anda ben ne olduğunu anlamadan yüzüme yumruk attı. Düştüm ve baygınlık geçirdim." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Kyryliuk, bu olayın ardından kendine geldiğinde, erkek arkadaşının aracında gözlerini açtığını dile getirerek, şunları anlattı:"Aracın arka koltuğunda otururken kendime geldiğimde, önceden bana vuran aynı şahıs aracın ön kapısını açıp arkaya uzanıp bana tekrar yumruk attı ve oradan uzaklaştı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Araçta aynaya baktığımda gözümün kan içinde olduğunu, yüzümün balon gibi şiştiğini görüp bu yüzden kariyerimin bittiğini düşünerek dehşet yaşayıp panik oldum. Yaklaşık 5 dakika süren yolculuğumuz sonrası kaldığımız eve gittik."

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Daha sonra hastaneye giderek tedavi olduğunu ifade eden Kyryliuk, sonrasında ise karakola gittiklerini, kendisini darbeden şahsın İranlı kadın arkadaşını da darbettiğini belirtti. Kyryliuk, olay gecesi kadınlar olarak az miktarda alkol aldıklarını, gruplarındaki erkeklerin ise içki içmediklerini söyledi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

, arkadaşlarının sadece kendilerini savunduklarını ve kimseye saldırmadıklarını öne sürerek, "Kadınlar olarak mekan görevlilerine şişe fırlatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Biz beachten dışarı çıktığımızda paramızı ödemiş, mekandan gidiyorduk." dedi.Olay sonrasında kendisiyle ilgilenen Türk yetkililere teşekkür eden Kyryliuk, kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Baran Güneş de ifadesinde Kyryliuk ile benzer beyanlarda bulunarak kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

OLAYIN GEÇMİŞİ

model , sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, kendisi ve beraberindekilerin, tatil için gittikleri İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini öne sürmüştü. Olaya ilişkin Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınmış, zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!
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