Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi ve… Darp olayı ile ilgili yeni gelişme!

Daria Kyryliuk, arkadaşlarının sadece kendilerini savunduklarını ve kimseye saldırmadıklarını öne sürerek, "Kadınlar olarak mekan görevlilerine şişe fırlatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Biz beachten dışarı çıktığımızda paramızı ödemiş, mekandan gidiyorduk." dedi.Olay sonrasında kendisiyle ilgilenen Türk yetkililere teşekkür eden Kyryliuk, kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Baran Güneş de ifadesinde Kyryliuk ile benzer beyanlarda bulunarak kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.