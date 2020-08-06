Çeşme'de Ukraynalı modele darp olayında soruşturma devam ediyor! Daria Kyryliuk'u kim darp etti? | Video
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İzmir Çeşme'de Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Dövüldüğünü iddia eden model savcılıkta 6 saat ifade verdi. Doğum günü kutlamasının ardından otoparkta güvenlik görevlileriyle kendisi ve arkadaşlarının yaşadığı diyaloğun ardından darp edildiğini ifade etti.