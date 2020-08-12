Ünlü modacı Berra Terzioğlu annesini darp etti

Bir dönem oyuncu İlker İnanoğlu'nun da sevgilisi olan modacı Berra Terzioğlu, 5 Şubat gecesi annesi Ümit T.'yi darp etti. Anne kızından şikayetçi oldu. İddiaya göre psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine tokat attı. Tokadın ardından şok içerisinde uyanan anne, kızının kendisine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarılmasıyla korku dolu dakikalar geçirdi. Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi. Olayın yaşandığı gece modacı, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim, ayda dört defa gidiyorum, 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sordu. Annesi bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren modacı "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp etti.Polis merkezine sığınarak yardım isteyen Ümit T., şunları söyledi: "Korkudan yerimden kalkamadım. Kızım bana hakaret ve tehdit edip, evde bulunan objeleri yere fırlattı. Tekrar saldırıya geçti. Beni darp edip, yerlerde sürükledi. Kolyenin zinciriyle vurdu. Diğer kızım beni kurtardı. Ardından kapıcıya seslendim, can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle polisi aradım."DARP raporu alan anne Ümit T. kızı Berra Terzioğlu'ndan şikayetçi oldu. Terzioğlu, suçlamaları kabul etmedi ve olayın anlatıldığı gibi olmadığını söyledi. Terzioğlu, annesine "Seni öldürürüm" dediğini fakat darpın karşılıklı yaşandığını, kendisinde de morluklar olduğunu, darp raporu aldığını dile getirerek, annesinden şikayetçi oldu.