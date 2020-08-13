Haberler Günaydın Haberleri Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

, 'Acayip İyi' şarkısı için dans ettiği bir video çekerek sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı. Ece Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı

Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:01 Son Güncelleme: 13.8.2020 15:16 ABONE OL
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

İmajı ve farklı tarzıyla özellikle Z kuşağının takipçisi olduğu genç yıldız , 'Acayip İyi' şarkısı için dans ettiği bir video çekerek, hayranlarıyla bir akım başlattı.

Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

Şarkıcı, sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı bu görüntülerle hayranlarıyla etkileşime girdi ve bu dans akımı, tüm dünyaya yayıldı.

Ece Seçkin'in TikTok'ta yaptığı dans challenge hareketi izlenme rekorları kırıyor! 8,2 milyar'a ulaştı | Video

Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA