Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!

İmajı ve farklı tarzıyla özellikle Z kuşağının takipçisi olduğu genç yıldız Ece Seçkin, 'Acayip İyi' şarkısı için dans ettiği bir video çekerek, hayranlarıyla bir akım başlattı.
Şarkıcı, sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı bu görüntülerle hayranlarıyla etkileşime girdi ve bu dans akımı, tüm dünyaya yayıldı.
Ece Seçkin'in TikTok'ta yaptığı dans challenge hareketi izlenme rekorları kırıyor! 8,2 milyar'a ulaştı | Video
Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı.