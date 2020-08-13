Ece Seçkin'in TikTok'ta yaptığı dans challenge hareketi izlenme rekorları kırıyor! 8,2 milyar'a ulaştı | Video

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde Acayip İyi’ şarkısı için sosyal medya uygulaması TikTok'ta ‘dans challenge’ hareketi başlatmıştı.İmajı ve farklı tarzıyla özellikle Z kuşağının takipçisi olduğu genç yıldız Ece Seçkin'in bu videosu 8,2 milyar izlenerek rekor kırdı.