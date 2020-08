Gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser: Eşimi ve kardeşimi dövdüm pişmanım

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen Damla Ersubaşı, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açtı. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.







Öte yandan eşi Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.







PARA CEZASI ALDI

Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.







'EŞİM BİZİ DARP ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Oyuncu Damla Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."







Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."



'SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM'

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.

