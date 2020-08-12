Oyuncu Ayçin İnci kırmızı mayosu ile nefes kesti! Ayçin İnci Çocukken bana su kurbağası derlerdi şimdi deniz kızı...

Bir süredir ekranlardan uzak olsa da hafızalarda yer edinmiş oyunculardan olan Ayçin İnci şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ayçin İnci sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Cunda Adası'nda yorgunluk atan Ayçin İnci mayolu pozları ile dikkat çekiyor. Ayçin İnci son olarak Instagram hesabından kızmızı mayosu ile bir paylaşımda bulundu ve "Çocukken bana su kurbağası derlerdi, şimdilerde deniz kızı diyorlar. Deniz, göl, şelale fark etmez; nerede su varsa bilin ki içindeyim" notunu düştü. İşte Ayçin İnci'nin tatil pozları...