Devleti adına büyük düşünüp yüce bir mefkûre peşinde koşanları görmek bile müjdedir. Allah yolumuzu açık eylesin. Umut olacak bir müjdeye somurtmak için ya basiretsiz ya da haysiyetsiz olmak lazım.Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı açıklama için aklıma ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz. Umarım böyle olur ve ülke olarak elimiz iyice kuvvetlenir.Bence Cumhurbaşkanımızın müjdesi Akdeniz'de petrol, Karadeniz'de doğalgaz... Bizi kimse tutamaz. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün bizim için daha farklı, daha hayırlı olacak.Tarihte Malkoçoğulları, Turahanoğulları ne ise günümüzde öncüakıncı olarak Albayrak ve Bayraktar Ailesi de odur. Bugünkü müjde şimdiden ülkemize kutlu olsun.Oyuncu İsmail Hakkı ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da bu mutlu habere sosyal medyadan destek verdi. İki sanatçı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde için heyecanlı olduklarını söyledi.