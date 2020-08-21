Uğur Işılak:
YOLUMUZ AÇIK OLSUN
Devleti adına büyük düşünüp yüce bir mefkûre peşinde koşanları görmek bile müjdedir. Allah yolumuzu açık eylesin. Umut olacak bir müjdeye somurtmak için ya basiretsiz ya da haysiyetsiz olmak lazım.
Sinan Akçıl:
ELİMİZ İYİCE GÜÇLENİR
Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı açıklama için aklıma ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz. Umarım böyle olur ve ülke olarak elimiz iyice kuvvetlenir.
Murat Kekilli:
HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Bence Cumhurbaşkanımızın müjdesi Akdeniz'de petrol, Karadeniz'de doğalgaz... Bizi kimse tutamaz. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün bizim için daha farklı, daha hayırlı olacak.
Hasan Kaçan:
ÖNCÜ OLDULAR
Tarihte Malkoçoğulları, Turahanoğulları ne ise günümüzde öncüakıncı olarak Albayrak ve Bayraktar Ailesi de odur. Bugünkü müjde şimdiden ülkemize kutlu olsun.
ÇOK HEYECANLIYIZ
Oyuncu İsmail Hakkı ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da bu mutlu habere sosyal medyadan destek verdi. İki sanatçı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde için heyecanlı olduklarını söyledi.