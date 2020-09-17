Halil Sezai’nin arkasında duruyorsanız zavallısınız! Yaşlı adamı döven Halil Sezai'yi de CHP savundu...

halil Sezai, 67 yaşında bir adamı tekme tokat dövüyor. Neredeyse babası yaşındaki adam can havli ile kaçarken peşinden koşuyor. Daha çok vurmak için hızını alamayan Sezai, o kadar öfke ve şiddet dolu ki kapıya çarpıp yere düşüyor.
Olay neymiş peki? Film için kiraladığı villanın komşusu, çekim yapmasına izin vermemiş, tartışma yaşanmış. Yahu ne olmuş olabilir? Bu neyin kini, öfkesi, şiddeti? Yaşlı ve hasta bir adama böyle vurmak neyin kafası?
Hadi Halil Sezai'nin yaşlıya saygısının olmadığı, ahlakını yitirdiği ortada... Sezai'nin yanında olayı sessizce izleyip müdahale etmeyenler; sizin hiç yaşlı babanız, amcanız, dedeniz, dayınız, akrabanız yok mu? Kapı gibi bir mert yok mu Halil Sezai'ye bir tane çakıp girdiği septik şoktan çıkmasını sağlayacak?
Bu görüntüler üzerine bunları yazarken sinir katsayımız daha da yükselsin diye utanmadan Halil Sezai'nin masumiyetini vurgulamak isteyen şirinler de çıkıveriyor Twitter'da...
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem diyor ki, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade veriyor. İfade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır. Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır."
Yahu sen CHP'yi temsilen neyin avukatını gönderiyorsun, neyin yanındasın, bu nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir zihniyet, nasıl bir aciziyet ve vicdansızlıktır! Sezai'nin son günlerde atıp sildiği tweetlerden etkilenip CHP olarak arkasında duruyorsanız gerçekten zavallısınız!
HALİL SEZAİ'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
'SAVUNMASIZ BİRİNE EL KALDIRAN SEZAİ, ACINACAK HALDESİN'
HALİL Sezai'nin aşırı gürültü yaptığı için kendisini uyaran 67 yaşındaki kalp hastası bir adamı tekme tokat dövmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. İfadesi alınıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan, tepkiler üzerine "Benim yaptığım hayvanlık, savunulacak bir tarafı yok, özür dilerim" diyen Sezai'yi birçok ünlü de sert bir şekilde eleştirdi...
Son dakika haberi: Ünlü Şarkıcı Halil Sezai 67 yaşındaki adamı tekme tokat feci şekilde böyle dövdü | Video
Sinan Akçıl: "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor, bana da yeter miydi acaba? Yazık sana, acınacak haldesin."
Cansu Kurtçu: "Gördüklerime inanamadım ama çok şaşırmadım da... İğrendim, şiddetin her türlüsünden bıktığımız, yıldığımız bu günlerde; savunmasız, yaşlı, hasta bir adama nasıl bir vicdan, nasıl bir akıl bunu yapabilir? Sen nasıl bir kalpsin, nasıl bir ruhsun ki bunu yapabiliyorsun? Çok utanıyorum, önce bu ülke sana sanatçı dediği için, sonra iyi kötü hep beraber paylaştığımız zamanlar için. Ama biz ülke olarak vasat olanı tepemize çıkarmayı hep sevdik. Yazıklar olsun!"
'İKİ YÜZLÜLÜK'
Alişan: "Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez... Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."
Erdal Beşikçioğlu: "Halil Sezai içkiyi ağzınla içeceksin, g...nle değil!
Serkan Çağrı: "Zorbaysan sanatçı değilsin! İster inançlı ol, ister olma! Ama bu yapılan sizce doğru mu? Üstelik 67 yaşında kalp hastası savunmasız bir insanın evine 3 kişi baskın yapıp dövmek... Bunlar sanatçıysa ben değilim! Halil Sezai ve arkadaşlarını şiddetle kınıyorum."
Mustafa Üstündağ: "Her ne koşulda olursa olsun kendisinden zayıf birini böyle hunharca dövmek insanlığa sığmaz. Biz savaşta bile düşmanını sırtında taşıyan bir millettik. Ne oldu bize? Yakışmadı Halil Sezai, adalete hesap vereceksin."