Halil Sezai’nin arkasında duruyorsanız zavallısınız! Yaşlı adamı döven Halil Sezai'yi de CHP savundu...

Sinan Akçıl: "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor, bana da yeter miydi acaba? Yazık sana, acınacak haldesin."



Cansu Kurtçu: "Gördüklerime inanamadım ama çok şaşırmadım da... İğrendim, şiddetin her türlüsünden bıktığımız, yıldığımız bu günlerde; savunmasız, yaşlı, hasta bir adama nasıl bir vicdan, nasıl bir akıl bunu yapabilir? Sen nasıl bir kalpsin, nasıl bir ruhsun ki bunu yapabiliyorsun? Çok utanıyorum, önce bu ülke sana sanatçı dediği için, sonra iyi kötü hep beraber paylaştığımız zamanlar için. Ama biz ülke olarak vasat olanı tepemize çıkarmayı hep sevdik. Yazıklar olsun!"



'İKİ YÜZLÜLÜK'



Alişan: "Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez... Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."