Halil Sezai’nin darp ettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç: Bana iki kez odunla vurdu öleceğimi sandım

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da yaşanan tartışma sonrası sokak ortasında tekme tokat dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, olayın iç yüzünü ve yaşadığı dehşet anlarını a Haber'e anlattı...

Malum şahıs, iki ay önce de evime girip beni tehdit etti. Televizyonumun sesi açıkmış, film çekemiyormuş... Tehditler savurdu. Son olayda da o gün evde yalnızdım. Yanında 20 kişiyle film çekiyordu. 08.30 civarında işe gitmeye hazırlanırken kapının zorlandığını gördüm. Elinde odunla kapıdan içeri girdi. Bana saldırmaya başladı, iki kere odunla vurdu. Öleceğimi sandım. Benim geçmiş yıllarda damarım değişmişti, kalp ritmim bozuk. Kendisine kalp ameliyatı geçirdiğimi söyledim. Olay sırasında kalbimde aşırı sancı hissettim. Vurmaya devam edince Kelime- i Şehadet getirmeye başladım. Başka çarem kalmamıştı. "Vur da öleyim" dedim artık. Şu anda bile nefes almakta zorluk çekiyorum. Ölmemeye direndim...

Bu şekilde saldıracağını hiç düşünmedim. Evde yalnız kalır mıydım yoksa? Bu yaştan sonra huzurlu, rahatça yaşama hakkım var. Bu hakkımı elimden alıyor. Onların burada zorla izinsiz film çekmeye hakkı yok. Zorla sanat icrası diye bir şey olur mu? Hangi kitap da yazıyor birinin yerini gasp edeceksin, sonra geleceksin, döveceksin... Bu utanılacak bir şey! Sanatçı yapar mı bunu? Sanatçı dediğin örnek olur. Bu kötü örnek. Çok üzgünüm, ben utanıyorum. Toplumda bu insana değer vermiş insanlar adına utanıyorum. Ah vah edenleri duyuyorum. Ah'la vah'la olmaz. Hepsinden şikayetçiyim. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum.