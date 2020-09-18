Halil Sezai’nin darp ettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç: Bana iki kez odunla vurdu öleceğimi sandım

Hüseyin Meriç, Halil Sezai'nin odunla kendisine iki kez vurduğunu belirterek "Kalbimde aşırı sancı oldu, öleceğimi hissettim. Geçmişte kalp ameliyatı olduğumu söyledim ona ama vurmaya devam etti. Ölmemek için direndim" dedi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da yaşanan tartışma sonrası sokak ortasında tekme tokat dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, olayın iç yüzünü ve yaşadığı dehşet anlarını a Haber'e anlattı...
Malum şahıs, iki ay önce de evime girip beni tehdit etti. Televizyonumun sesi açıkmış, film çekemiyormuş... Tehditler savurdu. Son olayda da o gün evde yalnızdım. Yanında 20 kişiyle film çekiyordu. 08.30 civarında işe gitmeye hazırlanırken kapının zorlandığını gördüm. Elinde odunla kapıdan içeri girdi. Bana saldırmaya başladı, iki kere odunla vurdu. Öleceğimi sandım. Benim geçmiş yıllarda damarım değişmişti, kalp ritmim bozuk. Kendisine kalp ameliyatı geçirdiğimi söyledim. Olay sırasında kalbimde aşırı sancı hissettim. Vurmaya devam edince Kelime- i Şehadet getirmeye başladım. Başka çarem kalmamıştı. "Vur da öleyim" dedim artık. Şu anda bile nefes almakta zorluk çekiyorum. Ölmemeye direndim...
Bu şekilde saldıracağını hiç düşünmedim. Evde yalnız kalır mıydım yoksa? Bu yaştan sonra huzurlu, rahatça yaşama hakkım var. Bu hakkımı elimden alıyor. Onların burada zorla izinsiz film çekmeye hakkı yok. Zorla sanat icrası diye bir şey olur mu? Hangi kitap da yazıyor birinin yerini gasp edeceksin, sonra geleceksin, döveceksin... Bu utanılacak bir şey! Sanatçı yapar mı bunu? Sanatçı dediğin örnek olur. Bu kötü örnek. Çok üzgünüm, ben utanıyorum. Toplumda bu insana değer vermiş insanlar adına utanıyorum. Ah vah edenleri duyuyorum. Ah'la vah'la olmaz. Hepsinden şikayetçiyim. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum.
'GÖZLÜĞÜMÜN İPİYLE BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI'
Bir şekilde bahçeye kaçtım, beni yeniden yakalayıp tekrar tekrar darp etti. Sokağa kadar çıkıp yardım istedim. Oğlum Mesih'e sesleniyordum. "Mesih de gelsin, oğlunu da bulun, getirin" diye yanındakilere emir veriyordu. Oğlum olsa ona da saldıracaktı. Aylardır bu rahatsızlıktan dolayı oğlum torunlarımı İzmir'e götürdü. Boynumdaki gözlüğümün iplerine sarıldı, onlarla beni boğmaya çalıştı. Ben kaçtıkça o kovaladı. Bahçeden sokağa kaçtım. Karşı kaldırımda darp etmeye devam etti. O arada siyah bir araba geldi, "Bunu da bindirin" dedi. Beni arabaya bindirmeye zorladılar. Canımı kurtarmaya çalıştım. Kaçtım yine...
'SANATÇI OLMUŞSUN, ADAM OLAMAMIŞSIN'
HALİL Sezai'ye ünlülerin tepkisi çığ gibi büyüyor. Birçok sanatçı, savunmasız bir kişiye şiddet uygulayan Sezai'yi kınayan paylaşımlar yaptı...
MUSTAFA CECELİ: "Yaşlı başlı adamı döv... Değerlerine hakaret et... Sanatçı olmuşsun, adam olamamışsın, yazık."
SILA: "Sana yazıklar olsun."
İBRAHİM TATLISES: "Halil Sezai... Halk verecek sana en büyük cezai... Lanet gelsin seni tanıdığımız güne."
YUDUM: "Kadına, yaşlıya, mazluma, hayvana şiddet gösterene en ağır cezalar gelmeli artık. Sen nasıl kıydın da vurdun? Halil Sezai tutuklansın!"
CEYLAN ERTEM: "Halil Sezai'nin acilen alkol ve psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Görüntülerin tümünü izleyemedim, birkaç saniye içinde kalbim sıkıştı. Büyük ayıp, korkunç bir davranış biçimi, diyecek söz bulamıyorum. Kınıyorum."
'YAŞANAN OLAY İNSANLIĞA ATILMIŞ BİR YUMRUK'
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan darp olayının insanlığa sığmayacak bir davranış olduğunu belirten Yazıcı şunları söyledi: "Sanatçı ruhlu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları, o camiaya büyük bir hakarettir. Bu sadece bir insana değil, sanata atılmış bir yumruktur. Komşuluğa, insanlığa gelenek ve göreneklerimize atılmış bir yumruktur. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."
TEPKİ BÜYÜYÜNCE ÇARK ETTİ
Halil Sezai'nin şiddet uyguladıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürülmesinin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in Twitter'da Sezai'nin yanında olduğunu vurgulayan tweetleri tepki çekmişti. Önceki akşam saatlerinde profilinden tweetleri silip bir de özür videosu çeken CHP'li Erdem şunları söyledi: "Olayı tam bilmeden; somut gerçeklere ulaşmadan kamuoyunu bilgilendirme hatası yaparak, yanlış bir algı oluşmasına yol açtım. Şiddeti desteklemiş gibi görünmeme yol açan bir yanlış yaptım. Niyetim halisti. Ancak yöntemin yanlışlığı nedeniyle kamuoyundan özür dilerim."
RADYOLARDAN SEZAİ ŞARKILARINA AMBARGO
TURKUVAZ Radyo, dayak olayının ardından Halil Sezai'nin parçalarını yayınlamama kararı aldı. Best FM de bugünden itibaren Sezai şarkılarını yayınlamayacak.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Savcılığın mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine polisler eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Halil Sezai, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik Halil Sezai'nin 'silahla yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.