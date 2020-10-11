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'dan 'da ormanlarımızı yakan 'lılara sert tepki

Sanatçı , 'daki ormanlarımızı ateşe vererek sosyal medyada propaganda yapan 'lı teröristlere sert tepki gösterdi. Fettah Can hesabından yaptığı paylaşımda: "Bunları yapanlar bulunup o ormanda yakılmalı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:07 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:09 ABONE OL
Fettah Can'dan Hatay'da ormanlarımızı yakan PKK'lılara sert tepki

2 gün önce Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

PKK'lı teröristlerin çıkardığı korkunç yangının bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün yüzüne çıktı.

Bazı vatandaşların evleri ve otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Şarkıcı Fettah Can bu sabah, yangını çıkaran terör örgütü PKK'ya ve teröristleri destekleyen muhalif ünlülere tepki gösterdi. Oldukça sert sözler kullanan Can'ın paylaşımı şöyle;

"Bu yangını başlatan PKK'lı p.çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. Bu arada PKK'lılara bu şerefsizlere sempati duyanlar destekleyenler hepinizin Allah belanızı versin"

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Fettah Can'dan Hatay'da ormanlarımızı yakan PKK'lılara sert tepki
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