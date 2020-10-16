Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesi Nilgül A'nın ise yaşadığı hayat herkesi derinden etkiledi. 27 yıldır mağdur edilen %80 engelli bir kadın, ailesi tarafından yıllardır sokağa terk edildi. Uyuşturucu madde kullandırılarak üzerinden para kazanılması ve dilendirilmesi ise stüdyodaki herkesi şoke etti. Tek başına verdiği bu mücadele de 6 çocuk Dünya'ya getirdi ancak hayat yine de yüzüne gülmedi. Çocuklarından 2 tanesi hayatını kaybetti diğer 2'sinin ise nerede olduğu bilinmiyor.