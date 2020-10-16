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’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

Başarılı sunucu programında yine nefesler tutuldu. Esra Erol'da programına katılan 'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hayat hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı. Ayşenur Çoşkun’un babası olduğu iddia edilen Aslan S. İle arasındaki DNA testi yapılmıştı. Tüm Türkiye’nin beklediği sonuçlar geldi. Esra Erol canlı yayında DNA testini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:18 Son Güncelleme: 16.10.2020 21:21 ABONE OL
Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

Başarılı sunucu programında yine nefesler tutuldu. Esra Erol'da programına katılan 'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hayat hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı. Ayşenur Çoşkun'un babası olduğu iddia edilen Aslan S. İle arasındaki DNA testi yapılmıştı. Tüm Türkiye'nin beklediği sonuçlar geldi. Esra Erol canlı yayında DNA testini açıkladı.

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

NELER YAŞANMIŞTI?

18 yaşındaki genç kız hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için 'da programına çıkmıştı. Annesini ararken bir ağabeyi olduğu müjdesini veren Esra Erol, çok geçmeden genç kızı ağabeyi ile buluşturdu. İki kardeşi ise aynı gün annelerinin stüdyoya gelmesiyle kavuşturdu.

Esra Erol'da programında flaş gelişme! DNA testinin sonucu açıklandı | Video

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

'un biyolojik annesi Nilgül A'nın ise yaşadığı hayat herkesi derinden etkiledi. 27 yıldır mağdur edilen %80 engelli bir kadın, ailesi tarafından yıllardır sokağa terk edildi. Uyuşturucu madde kullandırılarak üzerinden para kazanılması ve dilendirilmesi ise stüdyodaki herkesi şoke etti. Tek başına verdiği bu mücadele de 6 çocuk Dünya'ya getirdi ancak hayat yine de yüzüne gülmedi. Çocuklarından 2 tanesi hayatını kaybetti diğer 2'sinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı

Öte yandan Nilgül A. 15 yıldır birlikte yaşadığı Mustafa Bey'in kendisini dilendirdiğini itiraf etti. Biyolojik ailesini aramak için 'dan yardım isteyen 'un ise iddia edilen babası ile arasında DNA testi yapıldı. DNA testi sonucuna göre, Aslan S.'ın biyolojik babasının olmadığı tespit edildi.

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Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
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