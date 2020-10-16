Esra Erol’da programında flaş gelişme! DNA testinin sonucu açıklandı | Video

Atv ekranlarının çok seyredilen programı Esra Erol’da yine nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Esra Erol, canlı yayında beklenen DNA sonucunu açıkladı.

18 yaşındaki genç kız Ayşenur Coşkun hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına çıkmıştı. Annesini ararken bir ağabeyi olduğu müjdesini veren Esra Erol, çok geçmeden genç kızı ağabeyi ile buluşturdu. İki kardeşi ise aynı gün annelerinin stüdyoya gelmesiyle kavuşturdu.

Ayşenur Coşkun'un biyolojik annesi Nilgül A'nın ise yaşadığı hayat herkesi derinden etkiledi. 27 yıldır mağdur edilen %80 engelli bir kadın, ailesi tarafından yıllardır sokağa terk edildi. Uyuşturucu madde kullandırılarak üzerinden para kazanılması ve dilendirilmesi ise stüdyodaki herkesi şoke etti. Tek başına verdiği bu mücadele de 6 çocuk Dünya'ya getirdi ancak hayat yine de yüzüne gülmedi. Çocuklarından 2 tanesi hayatını kaybetti diğer 2'sinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

Öte yandan Nilgül A. 15 yıldır birlikte yaşadığı Mustafa Bey'in kendisini dilendirdiğini itiraf etti.

Biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşenur Coşkun'un ise iddia edilen babası ile arasında DNA testi yapıldı. DNA testi sonucuna göre, Aslan S.'ın biyolojik babasının olmadığı tespit edildi.