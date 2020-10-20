Fox TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den flaş açıklamalar!

Geçtiğimiz aylarda Eda Demirci, eski eşi Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın defalarca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söylemiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya büyük tepki gösterilmişti.

SUSMALARI İÇİN GAZETECİLERİ VE KADIN DERNEKLERİNİ TEK TEK ARAMIŞ

Samsun'da yaşayan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, 2 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski eşi, İsmail Küçükkaya hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Eda Demirci katıldığı yayında "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." dedi.

MEDYA SUS PUS OLDU!

İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...

Fox'un dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den şok açıklamalar | Video

Eda Demirci "Her gün hak, hukuk ve adaletten bahseden medya burada sus pus oldu. Çekindiler, böyle olunca olay çok farklı boyutlara taşındı." dedi.

Sosyal medyada FOX TV’ye sert tepki: Kadına şiddet uygulayanı ekranda görmek istemiyoruz

Son dakika: İsmail Küçükkaya'nın şiddet gören eski eşinden flaş hamle! Karar çıktı...