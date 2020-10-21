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dizisinin 30. Bölümünde ile 'in sohbeti dikkat çekti!

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 30.bölüm’de yine nefesler tutuldu. Kuruluş Osman’ın ile ’in sohbeti dikkat çekti. Osman Bey’in yanına gelen Derviş ile karınca Hikayesini anlattı. İzleyenleri ekranlara kilitledi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 23:15 Son Güncelleme: 21.10.2020 23:18 ABONE OL
Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 30.bölüm'de yine nefesler tutuldu. Kuruluş Osman'ın ile 'in sohbeti dikkat çekti. Osman Bey'in yanına gelen Derviş ile karınca Hikayesini anlattı. İzleyenleri ekranlara kilitledi.

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

ve 'in yolu 'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı ile karıncanın hikayesiyle "Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız" mesajını verdi..

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

dizisinin 30. Bölümünde ile 'in sohbeti dikkat çekti. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, ile karıncanın hikayesini anlatı.

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

HZ. SÜLEYMAN İLE KARINCANIN HİKAYESİ

, gece vakti yaktıkları ateşinde başında Alpleriyle oturan 'in yanına gelir. Derviş, düştüğü tuzağı anlatan ve babası Ertuğrul Bey'in de obaya geldiğinden düşmanının haberi olduğunu vurgulayan Osman Bey'e "Bilmek var bilmekten içeri" cevabını verir.

Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

Osman Bey'den sözü alan Derviş şöyle devam eder;

da kuş dili bilirdi, onca diyara hükmederdi ne oldu? Cinlere, kuşlara, insanlara, rüzgarlara hükmeden o Süleyman, seferdeyken karşısına karınca ordusu çıktı. Karıncalar, "dağılın Süleyman'ın ordusu bizi ezecek" diyerek çığlık attılar. Karıncaları duymuştu Süleyman. İşte o yiğit Süleyman, karıncanın dahi hakkını gözeten Süleyman, karıncalar için koca ordunun yolunu değiştirdi. Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız.

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Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!
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