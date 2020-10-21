Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti!

Osman Bey'den sözü alan Derviş şöyle devam eder;

Hz. Süleyman da kuş dili bilirdi, onca diyara hükmederdi ne oldu? Cinlere, kuşlara, insanlara, rüzgarlara hükmeden o Süleyman, seferdeyken karşısına karınca ordusu çıktı. Karıncalar, "dağılın Süleyman'ın ordusu bizi ezecek" diyerek çığlık attılar. Karıncaları duymuştu Süleyman. İşte o yiğit Süleyman, karıncanın dahi hakkını gözeten Süleyman, karıncalar için koca ordunun yolunu değiştirdi. Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız.

.