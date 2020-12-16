FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında son dakika gelişmesi! Mahkemeden soğuk duş...

Eda Demirci katıldığı bir yayında "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." demişti.

MEDYA SUS PUS OLDU!

İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...

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Eda Demirci "Her gün hak, hukuk ve adaletten bahseden medya burada sus pus oldu. Çekindiler, böyle olunca olay çok farklı boyutlara taşındı." dedi.