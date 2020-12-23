Son dakika: Hercai dizisi ABD’de de büyük yankı uyandırdı: Hercai psikolojik bir başyapıt

'SENARYOSUYLA PSİKOLOJİ DERSLERİNE ÖRNEK OLUYOR'

New York'un saygın klinik psikologlarından Dr. Patti Feuereisen, Hercai dizisi hakkındaki yazısında hem senaristlerin, hem de oyuncuların etkileyici performanslarından bahsetti. Taciz mağduru kadınların tedavisinde uzmanlaşan Amerikalı psikoloğa göre; Hercai, kadın- erkek, anne- oğul ilişkilerini derinlikli işleyen senaryosuyla psikoloji derslerine bile örnek olmayı hak ediyor.

'PSİKOLOJİK BİR BAŞYAPIT'

Feuereisen, dizinin kadın gözüyle yazılmış psikolojik başyapıt olduğunu söylüyor. Ona göre diziyi diğer dizilerden ayırt eden en önemli özelliği ise kadının gücüne yaptığı vurgu.