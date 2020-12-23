Son dakika: Hercai dizisi ABD’de de büyük yankı uyandırdı: Hercai psikolojik bir başyapıt

Hercai dizisi önce Türkiye'de izlenme rekorları kırdı, ardından da Latin Amerika ve dünyanın birçok yerinde tutkulu bir izleyici kitlesi oluşturdu.
ABD'Lİ ÜNLÜ PSİKOLOĞUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
ATV'nin fenomene dönüşen iddialı dizisi 'Hercai', öylesine beğenildi ki etkisi sadece ekranlara sınırlı kalmadı. Ünlü dizi, Amerikalı ünlü bir psikoloğun makalesinde de kendisine yer buldu.
Hercai dizisi ABD’de de büyük yankı uyandırdı: Hercai psikolojik bir başyapıt | Video
'SENARYOSUYLA PSİKOLOJİ DERSLERİNE ÖRNEK OLUYOR'
New York'un saygın klinik psikologlarından Dr. Patti Feuereisen, Hercai dizisi hakkındaki yazısında hem senaristlerin, hem de oyuncuların etkileyici performanslarından bahsetti. Taciz mağduru kadınların tedavisinde uzmanlaşan Amerikalı psikoloğa göre; Hercai, kadın- erkek, anne- oğul ilişkilerini derinlikli işleyen senaryosuyla psikoloji derslerine bile örnek olmayı hak ediyor.
'PSİKOLOJİK BİR BAŞYAPIT'
Feuereisen, dizinin kadın gözüyle yazılmış psikolojik başyapıt olduğunu söylüyor. Ona göre diziyi diğer dizilerden ayırt eden en önemli özelliği ise kadının gücüne yaptığı vurgu.
DİZİDE 'KADIN GÜCÜ' VURGUSU
Dizinin yapımcısı ve proje tasarımını üstlenen isim Banu Akdeniz. Bir 'oya gibi işlenen' senaryo ise altı kadının kaleminden çıkıyor. Hercai'yi farklı ve özel kılan ruhuna sinen bu kadın gücü.
DİZİDEKİ 'KADIN GÜCÜ' PSİKOLOĞUN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kilometrelerce ötede Amerika'da kadın sorunlarıyla ilgilenen bir psikoloğun dikkatini çekmesi de dizideki kadın vurgusunun sınırları aşan etkisini gözler önüne seriyor.