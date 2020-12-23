Hercai dizisi ABD’de de büyük yankı uyandırdı: Hercai psikolojik bir başyapıt | Video
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İzleyicileri ekran başına kitleyen ATV’nin sevilen dizisi Hercai’ye övgüler bitmek bilmiyor. Dizinin başarısı ve konusu Amerikalı ünlü bir psikoloğun makalesinde de geçtiğimiz günlerde yer aldı. Hem de övgüden öte bir anlatımla…