Aslı Şen’den formda kalmanın sırları

Kendisinin yemek yiyebilmek için spor yapanlardan olduğunu belirten Aslı Şen, sözlerine şöyle devam etti:



"Nasıl yemek yediğimizin farkında değilmişiz. Birçoğumuz yemek için yaşıyor. Belki yaşamak için yemek yemeliyiz. Bense yemek için spor yapanlardanım. Kendimi aslında bugüne kadar ne yiyip ne kadar yediğim konusunda hiç sorgulamamıştım. Şu sıralar 17 saat aç kalıp form tutuyorum. Buna rağmen dört öğün yiyorum. Arada bir incir, iki badem ağzıma atıyorum. Ağzımıza atılan iki badem de ara öğünmüş aslında, bunu saymıyordum."