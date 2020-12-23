Seni Çok Bekledim ile geri dönen İrem Helvacıoğlu değişimi ile gündem oldu! İrem Helvacıoğlu da estetikli çıktı!

Seni Çok Bekledim adlı yeni dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son olarak Seni Çok Bekledim'in Doha'nın güneyinde yer alan Mesaieed Çölü'nde gerçekleşen sahnelerinden fotoğrafları yayınlanan Özcan Deniz İle İrem Helvacıoğlu beğeni topladı. 30 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yüzündeki değişim ile dikkat çekti. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyerinin zirvesine tırmanan İrem Helvacıoğlu'nun değişimine estetik yorumları yapıldı. Daha öncede estetik operasyon geçiren İrem Helvacıoğlu kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu dersiniz... İşte Seni Çok Bekledim ile geri dönen İrem Helvacıoğlu'nun son hali ve İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali...