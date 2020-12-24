Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde! Sosyal medyada da en çok o konuşuldu…

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, olay yaratan ve çok konuşulan 39'uncu bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, #GazilerSultanıGidiyor etiketiyle sosyal medyada da zirvedeydi. Gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ve çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümüne Ertuğrul Bey'in ölümü damgasını vurdu.

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan ve obada gerilime neden olan beylik mücadelesine son veren Ertuğrul Bey, düzenlediği Toy'da oğulları ve yoldaşları ile bir araya geldi. Toyda, Geyhatu'nun Anadolu'dan ayrılmasını fırsat bilerek Nikola'nın devreden çıkarılması kararı alındı. Osman Bey, Nikola'nın Targun'u kullanarak Kayı Obası beylerini zehirleme planına karşılık zekice bir oyun kurdu. Ertuğrul Bey ise Bizans'a karşı çıkılan gazada Osman Bey'in yer almasına izin vermedi.

Osman Bey, babasının bu kararı karşısında hayal kırıklığına uğrarken; baba oğulun Halime Sultan'ın mezarındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Osman Bey'in kurduğu oyun sayesinde gafil avlanan Bizans güçleri dağıtılırken; Flatyos ele geçirildi ve Nikola son anda kurtulmayı başardı.

Hastalığının ilerlediğini fark eden ve ebediyete göçmeden evvel son hazırlıklarını tamamlayan Ertuğrul Bey, Aksakallılar'la görüştükten sonra veda toyunda ailesi ve Kayı obasının ileri gelenleri ile bir araya geldi. Ertuğrul Bey toyda varisini ilan edemeden yaşamını yitirirken; beylerinin ölümü Kayılar'ı derin bir üzüntüye sevk etti. Ertuğrul Bey'in cenazesinde gözyaşları adeta sel olup aktı...

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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