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gümbür gümbür geliyor! Aksiyon dolu sahneleri ile büyük merak uyandırdı…

’nin merakla beklenen dizisi ’nın bölüm fragmanı ile afişi ilk kez yayınladı. ’de atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Akıncı’nın afişi de ilk kez izleyici ile paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:37 Son Güncelleme: 25.12.2020 16:50 ABONE OL
Akıncı gümbür gümbür geliyor! Aksiyon dolu sahneleri ile büyük merak uyandırdı…

Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma günü atv'de!

Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video

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Akıncı gümbür gümbür geliyor! Aksiyon dolu sahneleri ile büyük merak uyandırdı…
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