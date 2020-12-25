Akıncı gümbür gümbür geliyor! Aksiyon dolu sahneleri ile büyük merak uyandırdı…

Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.