Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla 'Akıncı', yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de ekrana gelecek. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizi; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak olan Akıncının 1. Bölümünün 2 Fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Akıncının 2. Fragmanı…