Maraşlı’dan nefesleri kesen yeni tanıtım! Yeni yılda fırtına gibi esecek! 'Maraşlı'nın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu!

Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında, Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu. Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un babasının, artık hayatı tehlikede olan kızını korumaya almak için Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Parıl, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çok yakında atv ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor…

Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Atv dizisi Maraşlı’dan yeni tanıtım | Video