Atv dizisi Maraşlı’dan yeni tanıtım | Video

Atv’nin yeni dizisi Maraşlı’nın ikinci tanıtım videosu sosyal medyada ilgi gördü. Özellikler Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz sevenlerini bir kez daha heyecanlandırdı. Ekranlara görkemli kadrosu ve ezberbozan hikayesiyle damga vuracak dizinin merakla beklenen ikinci tanıtımı yayınlandı. 'Maraşlı'3 (Burak Deniz) ve 'Mahur'un (Alina Boz) sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda, ikilinin aksiyon dolu sahneleri de merak uyandırdı.