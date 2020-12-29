Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan kıskançlık krizine giriyor! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Ekranların son dönemde en çok adından söz ettiren dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ile izleyenlerini şaşkına çevirdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Volkan'ın kıskançlığı damga vuracak. Bir yandan Asya zor durumda kalması Turgay'ı harekete geçirecektir. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin 11. bölümünde evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etmiştir. Peki Sadakatsiz 12.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı sizlerle…
Merakla beklenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapması damga vuruyor…
Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı