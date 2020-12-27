Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Sadakatsiz yeni bölüm fragman yayınlandı. Her bölümü heyecan içerisinde izlenen dizinin yeni bölümünde Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Dizinin yeni bölümünde işler karışacak.