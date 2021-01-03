Masterchef finali için nefesler tutuldu! Şampiyon Serhat mı, Barbaros mu olacak?

Programın en başından bu yana iddialı iki isim Masterchef finalinde karşı karşıya geliyor. Barbaros ve Serhat'ın bu akşamki mücadeleleri sonucunda bir isim şampiyon seçilecek. Heyecanla beklenen bölümde neler yaşanacağı merak edilirken 2 Ocak yayınlanan bölümde ortaya çıkarttığı tabaklarla jürinin gönlünü fetheden Barbaros, Serhat'i iki puan fark attı. Peki, Masterchef finali nerede yayınlanacak, canlı mı olacak? Masterchef puan durumu ile kim önde? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU! SERHAT MI, BARBAROS MU?

Başarılarıyla adlarından söz ettiren iki yarışmacıdan biri bu akşam gerçekleşecek oyunlar sonucunda en yüksek puanları toplayarak Masterchef 2020 sezonunun şampiyonu olacak. Barbaros, geçtiğimiz akşamki yemekleriyle Serhat'tan daha fazla oy alırken şimdi ise gözer canlı yayınlanacak son oyuna çevrildi…