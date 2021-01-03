Programın en başından bu yana iddialı iki isim Masterchef finalinde karşı karşıya geliyor. Barbaros ve Serhat'ın bu akşamki mücadeleleri sonucunda bir isim şampiyon seçilecek. Heyecanla beklenen bölümde neler yaşanacağı merak edilirken 2 Ocak yayınlanan bölümde ortaya çıkarttığı tabaklarla jürinin gönlünü fetheden Barbaros, Serhat'i iki puan fark attı. Peki, Masterchef finali nerede yayınlanacak, canlı mı olacak? Masterchef puan durumu ile kim önde? İşte tüm detaylar…
MASTERCHEF FİNALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU! SERHAT MI, BARBAROS MU?
Başarılarıyla adlarından söz ettiren iki yarışmacıdan biri bu akşam gerçekleşecek oyunlar sonucunda en yüksek puanları toplayarak Masterchef 2020 sezonunun şampiyonu olacak. Barbaros, geçtiğimiz akşamki yemekleriyle Serhat'tan daha fazla oy alırken şimdi ise gözer canlı yayınlanacak son oyuna çevrildi…
MASTERCHEF PUAN DURUMU NASIL?
Geçtiğimiz akşam üç ayrı yemek yaparak yarışan iki isim ilk olarak; Yarışmada yaptıkları ilk yemeklerin malzemeleriyle yeniden aynı yemeği hazırladı.
Masterchef finali için nefesler tutuldu! Şampiyon Serhat mı, Barbaros mu olacak? | Video
Ardından dört temel malzeme verilerek yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Son olarak ise yarışmacıların hayatında dönüm noktası olan yemeğin hikayesine uygun olarak yapılması istendi.
Tüm bu tabakların sonucunda kıran kırana giden yarışta Barbaros 69, Serhat ise 66 puanla dün akşamki turu bitirdi.
3 Ocak Pazar günkü büyük final gecesinde ise iki oyun sonrasında şampiyonu belirleyecek olan oyunun Canlı yayınla naklen ekranlara yansıyacağı ifade edildi.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Masterchef finalinin Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu EXXEN üzerinden yayınlanacağı ifade edilse de yayınlanan fragmanla beraber bu iddialar da yalanlanmış oldu.
Buna göre; Masterchef'in büyük finali 3 Ocak Pazar günü saat 20.00'da Tv8 ekranlarında olacak…